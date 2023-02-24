الأسرى يواصلون العصيان ويعتصمون اليوم في ساحات السجون

يواصل الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة 24-2-2023، لليوم الحادي عشر على التوالي، حالة العصيان، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم.

وكانت قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، أمس الخميس، الاعتصام في ساحات السجون اليوم بعد صلاة الجمعة، حيث دعت لاعتبار اليوم هو يوم غضب ردا على جرائم الاحتلال ومجازره، ونصرة للأسرى والقدس في معركة العصيان التي ينفذونها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

كما وتشمل الخطوات التصعيدية للأسرى الاعتصام في الساحات، وارتداء ملابس السجن المسمى "الشاباص".

وأعلن نادي الأسير، الثلاثاء الماضي، في بيان صحفي، أنّ خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع المقبل، وفقا لبرنامج نضالي من الفصائل كافة، الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

ولفت إلى أنّ الأسرى أكّدوا عبر عدة رسائل أنّ هذه المعركة ستكون بمستوى التهديدات غير المسبوقة والتي يواصل الاحتلال تنفيذها، بحقّ الأسرى وعائلاتهم، خاصّة في القدس، وستتوج خطوات "العصيان" الراهنة والمفتوحة بالإعلان عن البدء بمعركة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: "بركان الحريّة أو الشهادة".

جدير ذكره أنّ الأسرى شرعوا في الـ14 من شباط/ فبراير الجاري، بتنفيذ سلسلة خطوات عصيان، تمثلت بشكل أساسي بعرقلة إجراء ما يسمى "الفحص الأمني"، إذ يتم إخراج الأسرى وهم مقيدو الأيدي، وبدلا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج إلى ساعات حتّى تتمكن إدارة السجون من إجرائه.

ويُشار إلى أنه بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني حتى نهاية كانون الثاني يناير، 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلاً.