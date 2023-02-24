زلزال بقوة 4.1 يضرب شمال شرق مصر

ضرب زلزال متوسط بلغت شدته 4.1 درجات على مقياس ريختر، شمال شرق مصر، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الجمعة.

وقالت وسائل إعلام مصرية، عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر قوله: " أن الزلزال وقع الساعة 00.25 صباحا بالتوقيت المحلي (22.25 من مساء الخميس بتوقيت غرينتش) على بعد 27 كيلومترا شمال مدينة السويس وعلى عمق 10 كيلومترات، وشعر به المواطنون في عدة مناطق بالبلاد".

وحتى اللحظة، لم ترد أي معلومات حول وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

جدير ذكره أنه جاء الزلزال الجديد بعد عدة زلازل ضربت عدة مواقع بالمنطقة أقواها الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا فجر السادس من شباط/ فبراير الجاري وبلغت شدته 7.8 درجات، وأوقع نحو 50 ألف قتيل.