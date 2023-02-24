الفصائل ومؤسسات الأسرى تدعو لأداء صلاة الجمعة أمام الصليب الأحمر بغزة

دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي ومؤسسات الأسرى ، اليوم الجمعة 24-2-2023، لأداء صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة نصرةً للأسرى وأهالي القدس المحتلة.

وأوضحت الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات الأسرى في تصريح له، أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية للأسرى داخل سجون الاحتلال، لمواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير عليهم.

وإليكم نص التصريح:

تذكير..

ضمن حملة موحدون داخل السجون .. موحدون خارج السجون

🔰دعوة للمشاركة والتغطية والإعلامية🔰

تدعوكم فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى؛ للمشاركة في جمعة الغضب وأداء صلاة الجمعة اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة؛ نصرةً للأسرى ولأهالي القدس المحتلة، بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية، لمواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير عليهم.