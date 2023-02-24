الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد جوابرة وتؤكد أن دم الشهداء بكل الساحات سيتحول للعنة تطارد المحتل

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم الجمعة 24-2-2023، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين: محمد إسماعيل جوابرة (22 عاماً) الذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال عصر أمس الخميس في مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "دم الشهداء الذي يمتد في كل الساحات، سيتحول إلى لعنة تطارد المحتل الذي لن يستقر له قرار على أرضنا، وإن شعبنا عازم على مواصلة درب الصمود والمواجهة حتى الحرية والخلاص".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد محمد جوابرة من الخليل

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين: محمد إسماعيل جوابرة (22 عاماً) الذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال عصر أمس الخميس في مخيم العروب شمال الخليل.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وعموم أهلنا في خليل الرحمن، لنؤكد أن دم الشهداء الذي يمتد في كل الساحات، سيتحول إلى لعنة تطارد المحتل الذي لن يستقر له قرار على أرضنا، وإن شعبنا عازم على مواصلة درب الصمود والمواجهة حتى الحرية والخلاص.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الجمعة 4 شعبان 1444هـ - 24 فبراير 2023م