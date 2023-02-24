"مهجة القدس": الأسير الجريح عثمان الخليلي من نابلس يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، اليوم الجمعة، أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت مساء أمس عن الأسير الجريح المجاهد عثمان جمال محمود الخليلي (43 عامًا) من البلدة القديمة بمحافظة نابلس بالضفة المحتلة.

وأوضحت "مهجة القدس"، أنه جاء ذلك بعد أن أمضى الأسير الخليلي فترة اعتقاله في سجون الاحتلال التي بلغت 7 شهور.

وبينت أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 17/08/2022م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بالسجن 7 شهور؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر عثمان الخليلي ولد بتاريخ 01/09/1980م؛ وهو متزوج ولديه طفلين، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال أمضى خلالها 34 شهرًا في الأسر على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأُفرج عنه من سجن عيادة الرملة.

كما وتقدمت مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر عثمان الخليلي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.