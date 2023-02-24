سرايا القدس-مجموعات جبع تدعو للمشاركة بحفل تأبين الشهيدين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية

دعت سرايا القدس- مجموعات جبع وكتائب شهداء الأقصى- مجموعات الشهيد أمجد الفاخوري، صباح اليوم الجمعة 24-2-2023، للمشاركة في حفل تأبين الشهيدين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية.

وأوضحت "مجموعات جبع" و"مجموعات أمجد الفاخوري" في تصريح مقتضب وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن حفل الـتأبين سيقام عصر اليوم الجمعة في مدرسة ذكور جبع الأساسية.

وإليكم نص التصريح:

#دعـوة_عامة

تدعوكم سرايا القدس -مجموعات جبع وكتائب شهداء الاقصى-مجموعات الشهيد أمجد الفاخوري للمشاركة في حفل #تأبين_الشهداء الأبطال أبناء كتيبة جبع

الشهيد: عز الدين حمامرة

والشهيد: أمجد خليلية

وذلك مساء اليوم الجمعة الساعه الثالثة عصراً في مدرسة ذكور جبع الأساسة

سرايا القدس-مجموعات جبع