عائلة القيادي عدنان تدعو للمشاركة بالوقفة التضامنية معه بجنين ظهراً

دعت عائلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ الأسير خضر عدنان، صباح اليوم الجمعة، للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشيخ خضر عدنان رفضاً لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال، والتي ستنطلق من المسجد الكبير في بلدة عرابة بجنين.

وقالت عائلة الأسير القيادي خضر عدنان في تصريح وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": " تدعوكم عائلة القيادي الشيخ الأسير خضر عدنان، للمشاركة الفاعلة في الوقفة التضامنية مع الشيخ خضر عدنان ومعركة إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال".

وأوضحت العائلة، أن الوقفة ستقام اليوم الجمعة 24-2--2023م، بعد صلاة الظهر مباشرة من المسجد الشرقي الكبير في بلدة عرابة بجنين، مشددة على ضرورة الحضور وفاءً وانتصاراً لأسرانا الأبطال.

ويواصل الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة 24/2/2023 إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ20 التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي الغير مبرر.

ويتواجد الشيخ عدنان في العزل الانفرادي بقسم (3) العزل في ظروف قاسية من البرد وعدم توفر أغطية تقيه شدة الطقس وبرودته.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

جدير ذكره أن الأسير القيادي عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، خلالها خاض خمسة إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضً لاعتقاله الإداريّ.