إصابتان برصاص مستوطنين بينهم حالة خطرة في نابلس

أصيب، فجر اليوم الجمعة 24-2-2023، مواطنين برصاص مستوطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول إصابتان بحالة خطيرة برصاص مستوطنين إلى مستشفى رفيديا الحكومي من قرية قصرة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "ايش كودش" اقتحموا المنطقة الجنوبية من البلدة باستخدام "تركترونات" وهاجموا منازل المواطنين.

وأوضحت المصادر، أن مستوطنا أطلق الرصاص الحي من سلاح اوتوماتيكي صوب المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن منازلهم، ما أدى لإصابة المواطن مسعود أبو ريدة برصاصة في البطن خرجت من الظهر، والمواطن محمد خالد حسن بمنطقة الفخذ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بمستوصف البلدة، قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا.

وأشارت إلى أن لجان الحراسة في البلدة تمكنت من صد هجوم المستوطنين، ومازالت تحرس على أطراف البلدة، فيما تشهد المنطقة تجمعات للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويُشار إلى أنه في أحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة في رام الله، فقد سجلت 62 شهيدًا، خلال الشهرين الأولين منذ بداية العام، ويعد هذا الأكثر دموية في الضفة منذ عام 2000 على الأقل.