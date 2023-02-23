كم جاء سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 24-2-2023 عيار 21 للبيع والشراء

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 24-2-2023 عيار 21 للبيع والشراء ، وفي ساعات هذا الصباح رصد فريق فلسطين اليوم الاخباري أكثر من اثنا عشر الف عملية بحث الكترونية على جوجل الشهير وهو ما دفعنا إلى أن نعد لكم هذه المقالة للاطلاع على أسعار الذهب الأردن الجديدة ، علما أن الفريق يقوم يوميا في نشرها بشكل محدث وهي تختلف كل اربع وعشرين ساعة ، وعن التفاصيل فقد جاءت التالي :

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 24-2-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي :

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

جاءت اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 41.61 دينار اي ما يعادل 58.66 دولار .

جاءت سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 38.14 دينار اي ما يعادل 53.77 دولار .

جاءت اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 36.41 دينار اي ما يعادل 51.33 دولار .

جاءت اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 31.21 دينار اي ما يعادل 43.99 دولار .

جاءت سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 24.27 دينار اي ما يعادل 34.22 دولار .

جاءت سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 20.81 دينار اي ما يعادل 29.33 دولار .

جاءت اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 1,294 دينار اي ما يعادل 1,824 دولار .

جاءت اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 291.28 دينار اي ما يعادل 410.60 دولار .

جاءت اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 41,611 دينار اي ما يعادل 58,656 دولار .

أسعار الذهب اليوم

ولقد وضعنا لكم في هذا الفيديو اسعار الذهب في مصر اليوم، ويمكن لكم الاطلاع عليه عند المشاهدة وهو :

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

22 فبراير 41.65 36.44 31.24 24.30 20.82

21 فبراير 41.89 36.65 31.42 24.43 20.94

20 فبراير 42.02 36.77 31.51 24.51 21.01

19 فبراير 42.06 36.81 31.55 24.54 21.03

18 فبراير 42.10 36.84 31.58 24.56 21.05

17 فبراير 42.02 36.77 31.52 24.51 21.01

16 فبراير 41.93 36.69 31.45 24.46 20.96

15 فبراير 41.95 36.71 31.46 24.47 20.97

14 فبراير 42.34 37.04 31.75 24.70 21.17

13 فبراير 42.31 37.02 31.73 24.68 21.15

وفي نهاية المقالة التي حرص فيها الفريق على شرح سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 24-2-2023 عيار 21 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .