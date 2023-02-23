كم جاء سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم الجمعة 24-2-2023 بالبيع والشراء بالمصنعية ، ويبحث الملايين من الأشخاص في العديد من محافظات جمهورية مصر العربية عبر الانترنت لا سيما على جوجل الشهير وأيضا على قروبات المتواجدة على الفيسبوك وغيره وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن أسعار الذهب في مصر في السطور التي تلي هذه المقدمة وعن الباقي فهو التالي :

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 24-2-2023

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

سعر الذهب في مصر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 1,914 شراء 1,926 جنيه .

سعر الذهب في مصر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 1,755 شراء 1,765 جنيه .

سعر الذهب في مصر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 1,675 شراء 1,685 جنيه .

سعر الذهب في مصر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 1,436 شراء 1,444 جنيه .

سعر الذهب في مصر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 1,117 شراء 1,123 جنيه .

سعر الذهب في مصر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 957 شراء 963 جنيه .

سعر الذهب في مصر الاونصة وصل عند مستوى بيع 59,534 شراء 59,890 جنيه .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 13,400 شراء 13,480 جنيه .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 1,914,286 شراء 1,925,714 جنيه .

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري وعلى النحو التالي :

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 1,796 جنيه أي ما يعادل 58.64 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 1,647 جنيه أي ما يعادل 53.75 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 1,572 جنيه أي ما يعادل 51.31 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 1,347 جنيه أي ما يعادل 43.98 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 1,048 جنيه أي ما يعادل 34.21 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 898.14 جنيه أي ما يعادل 29.32 دولار .

سعر الذهب عيار 9 وصل عند مستوى 673.61 جنيه أي ما يعادل 21.99 دولار .

اسعار أوقية الذهب 55,864 جنيه أي ما يعادل 1,824 دولار .

اسعار جنيه الذهب 12,574 جنيه أي ما يعادل 410.49 دولار .

اسعار كيلو الذهب 1,796,280 جنيه $58,640 دولار .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول الذهب في مصر عيار 21 اليوم الجمعة 24-2- 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .