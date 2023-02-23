هاتف Honor Magic 5 Lite القابل للطي 2023 - سعر ومواصفات

سعر ومواصفات هاتف Honor Magic 5 Lite الجديد 2023 ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في العديد من الدول العربية الان على الانترنت عن الإجابة التي توصلهم بشكل مباشر عن تساؤل هذا التساؤل بخصوص هذه الهاتف الجديد ونشير إلى أن شركة HONOR تعد واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا المعروفة بتقديمها للتقنيات الموثوقة ، وقد عمل فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع ، إذ أننا وضعنا الإجابة في السطور التي تلي هذه المقدمة بشكل مفصل بالفيديو والصور وهو التالي:

مواصفات أونور ماجيك في إس Honor Magic 5 Lite 2023

ولقد وضعنا لكم بعد هذه المقدمة ابرز المواصفات التي يتمتع بها جهاز Honor Magic 5 Lite حيث يمتلك شاشة OLED بحجم 6.67 إنش بدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 300Hz.

وبخصوص شاشة هذا الجهاز الناري ، إذ أنه يدعم تدرج لوني بنسبة 100% من DIC-P3 بالإضافة إلى سطوع 800 nit، كما ويضم الشاشة تقنية استشعار البصمة.

ونواصل معكم تقديم الخصائص والمزايا بشأن الإصدار الحديث لهاتف Honor Magic 5 Lite القابل للطي ، إذ أنه يدعم رقاقة معالج Snapdragon 695 .

خصائص هاتف HONOR Magic Vs

كما وأنه هاتف HONOR Magic Vs الجديد 2023 ، يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت ، ويتميز الهاتف بواجهة Magic UI 6.1 ونظام تشغيل Android 12.

كما يدعم Honor Magic 5 Lite بطارية بقدرة 51000 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W ،

وبشان خصائص ومزايا هذا الهاتف ، إذ أن يمتلك شاشة كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

À moins de 400 euros, le Honor Magic 5 Lite fait les bons choix [Sponso] https://t.co/yAXS2hWdcg pic.twitter.com/1rBEl207sB — Mr Droid (@monsieurdroidM) February 22, 2023

وما يميزه أكثر فإن تلك الكاميرا ، لها مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

أولا: الرامات 6 جيجا بايت. 128 جيجا بايت. SD لا يوجد امكانية اضافة كارت ذاكرة خارجية.

ثانيا: النظام اندرويد الاصدار 12. واجهة المستخدم : Magic UI 6.1 يدعم خدمات جوجل بلاي (في بعض الاسواق).

ثالثا: شريحة سناب دراجون 695 الجيل الخامس. Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G. تكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر.

سعر هاتف Honor Magic 5 Lite 2023

أولا: فلسطين : 1595 شيكل.

ثانيا: الجزائر : 68343 دينار جزائري.

ثالثا: قطر : 1230 ريال قطري.

رابعا: الكويت : 97 دينار كويتي.

خامسا: عُمان : 126 ريال عُماني.

سادسا" المغرب : 3477 درهم مغربي.

سابعا: جنيه مصري: 11999 .

ثامنا: ريال سعودي: 1299 .