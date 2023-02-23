مقاومون يستهدفون الاحتلال في عزون وحوارة واندلاع مواجهات ببلدة الطور

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الخميس، بأن مقاومون استهدفوا قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة عزون في قلقيلية، كما قام شبان بإلقاء قنابل محلية الصنع تجاه الاحتلال في قلقليلة.

وفي قلقيلية، ألقى شبان قنابل محلية الصنع "أكواع" تجاه آليات الاحتلال عند مدخل بلدة عزون .

وفي نابلس، استهدف شبان مركبة مستوطن "إسرائيلي"، ما تسبب بأضرار في المركبة جراء رشقها بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس. وفق ما أورده الاعلام العبري.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة.