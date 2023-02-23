مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد الآن HD - يلا شوت

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الخميس 23-2-2023 على موقع يلا شوت وكورة لايف وبي ان سبورت الرياضية حيث لاحظ فريق فلسطين اليوم الإخبارية وجود عمليات بحث واسعة جدًا من قبل مئات الالاف من المتابعين والمشجعين على مستوى منطقة الدول العربية من أجل مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي وعلى الفور قمنا في نشر تفاصيلها بحيث يمكن لأي شخص من الآن متابعتها بكل اريحية تامة وبدون أي عوائق حيث وجدنا في الساعات الأخيرة تداول كبير للمباراة النارية من قبل النشطاء عبر حساباتهم الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت تفاصيلها على النحو التالي :

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

ويمكن لكم الان مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بكل اريحية مع الاهل والزملاء بمجرد الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــا ، وهو بدون تقطيع ولا تشويش حيث تنطلق المباراة على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية .

وفي تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والامارات والدول العربية المجاورة لهما ، وعن تشكيل الفريق فهو .



بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

ويمكن لكم الان التعرف بصورة أكبر على تشكيلة برشلونة التي يلعب بها أمام مانشستر يونايتد في مواجهة الليلة ضمن مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023 ، وهي التالي :

أولا وفي خط مركز الهجوم يضم كل من : أنسو فاتي (رافينيا دياز)، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

ثانيا: وفي خط الوسط يضم كل من : سيرجي رويبرتو (سيرخيو بوسكيتس)، فرينكي دي يونج، جافي.

ثالثا: وفي الدفاع يضم كل من : أليخاندور بالدي، إريك غارسيا، أندرياس كريستنسن، جول كوندي.

رابعا: كما ويتولى حراسة المرمى اللاعب : تير شتيغن.

كما ويعلق على المباراة التي تذاع على قنوات بين ان سبورت المعلق التونسي عصام الشوالي ، وعن تشكيلة الفريق الأخر فهو .

بث مباشر برشلونة الآن

أولا: وفي حراسة المرمى يتولى اللاعب: دي خيا .

ثانيا: وفي خط الدفاع ضم كل من: دالوت ، فاران ، مارتينيز ، لوك شاو .

ثالثا: وفي خط الوسط ضم كل من : سابيتسر ، كاسيميرو ، برونو فيرنانديز .

رابعا: وفي خط الهجوم فقد جاء : سانشو ، فيغهورست ، راشفورد .

إليكم اختيارات تن هاج لمواجهة اليوم 💪#يونايتد || #الدوري_الأوروبي — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 23, 2023

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