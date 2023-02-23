راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية خلال الأسبوع المقبل في فلسطين

كشف الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، اليوم الخميس، عن تفاصيل الحالة الجوية في جميع الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي، وعن إمكانية حدوث منخفضات جوية ماطرة لاحقة.

وتوقع الراصد، العلامي، في مقابلة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، البدء بارتفاع درجات الحرارة يوم السبت المقبل مع الاتجاه بالتزايد نحو منتصف ونهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أن بعض المناطق بالتحديد المنخفضة مثل (الاغوار والبحر الميت والمناطق الساحلية) قد تصل فيها معدلات الحرارة إلى منتصف العشرينات.

وأوضح أن ارتفاع الحرارة التي تتجاوز معدلاتها الافتراضية بحدود عشرة درجات مئوية، يعود إلى اندفاع كتلة هوائية افريقية دافئة نحو منطقة شمال افريقيا والشرق المتوسط منها مناطق بلاد الشام وفلسطين.

وقال العلامي: إن "هذه الكتلة الهوائية مبكرة الحديث عنها من حيث الدفء ودرجات الحرارة المرتفعة بالنسبة لهذا اللفظ من السنة. وغير معتادة، ذلك مرده الى كتل هوائية قطبية تضرب مناطق واسع الوسط وغرب القارة الأوروبية ومناطق شمال المغرب العربي".

وأضاف: أن "العلاقة بين تلك المناطق هي علاقة عكسية ضمن الغلاف الجوي ".

وبخصوص قدوم منخفضات جوية ماطر، تابع الراصد الجوي: "لا يوجد مؤشرات واضحة لمفاوضات جوية بعد هذه الكتلة الهوائية الدافئة. ولكن بنفس الوقت هذا لا يعني انتهاء فصل الشتاء أو انتهاء فصل الأمطار والمنخفضات الجوية ".

كما وأوضح : "شهر اذار/مارس هو شهر ممتد وطويل يمتد حتى ثلاثين يوم، فبدايته ربما دافئة بفعل هذه الكتلة الهوائية المندفعة من مناطق شمال افريقيا، لكن ما بعد ذلك يبقى هذا الشهر مفتوحاً لكل السيناريوهات الجوية الواردة بما فيها استمرار الهوائية الدافئة وأما أن تعود فرص المنخفضات الجوية".

وأكمل العلامي : "حتى الآن بسبب بعد الفترة، لا نستطيع القول بشكل جازم ما تحمله الفترة اللاحقة من شهر اذار ".