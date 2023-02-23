رابط مشاهدة مسلسل معاوية بن أبي سفيان الجديد في رمضان 2023 على MBC ، أسابيع معدودة ويتم عرض هذا المسلسل بحلقاته الثلاثون خلال هذا الشهر بواقع بث حلقة كل مساء يوم وتم تبادله بصورة واسعة من قبل الالاف من الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها موقعي الفيسبوك وتويتر في صور وفيديوهات تحضيريه له حيث لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري عمليات بحث واسعة على جوجل الشهير في سبيل الوصول إلى رابط مشاهدة مسلسل معاوية بن ابي سفيان الجديد وفي السطور التي تلي هذه المقدمة تتعرفون على ملخص القصة أي الاحداث التي يعرضها وهو يعد مسلسل تاريخي وكل ما عليكم الان هو المواصلة في متابعة كل سطر التي تم كتابته حتى تضح لكم الصورة كاملة وهي :

مشاهدة مسلسل معاوية بن أبي سفيان 2023

ولقد وضعا لكم رابط مشاهدة مسلسل معاوية بن ابي سفيان 2023 الجديد على ايجي بست ويترتب عليكم الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــا ، ويمكن لكم الان التعرف على مواعيد والقصة واسماء الابطال وغيرها من المعلومات التي تلخص احداثه وهو .

مواعيد مسلسل معاوية بن أبي سفيان في رمضان

وحتى كتابة فريق فلسطين اليوم الاخباري – الخميس 18-2-2023 - لم يتم الإعلان بصورة رسمية عن مواعيد مسلسل معاوية بن أبي سفيان الذي يعرض في شهر رمضان المبارك 2023 ، لكنه من المتوقع ان يعرض في الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية ، وعن احداثه فلقد وضعناه لكم في السطر التالي.

قصة مسلسل معاوية بن أبي سفيان 2023

وفي هذه المقدمة وضعنا لكم ملخص بسيط عن قصة مسلسل معاوية بن ابي سفيان الجديد في رمضان 2023 وهذه القصة تم تصويرها في دراما جميله في تونس في استديوهات أستوديوهات كارتاغو وبلغت ميزانيته الخمسة وسبعون مليون دولار ، وهو على النحو التالي: في إطار درامي تاريخي، يتناول المسلسل أحداث الفتنة الكبرى، وهي فترة ما بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، مرورا بتولي علي بن أبي طالب الحكم، ثم استشهاد علي وتولي الحسن، ثم تنازل الحسن وتولي معاوية، وتولي يزيد، وحتى استشهاد الحسين في كربلاء" ، وعن أسماء ابطاله فهم في السطور التالية.

ابطال مسلسل معاوية بن أبي سفيان 2023

ولقد شارك في مسلسل معاوية بن ابي سفيان العشرات من الفنانين وهم من جنسيات عربية مختلقة ، وهو يعد من اخراج المخرج طارق العريان ومن تأليف المؤلف الصحفي خالد صلاح ونشير لكم إلى أنه من بطولة كل من الفنان لجين إسماعيل وأسماء جلال وسهير بن عمارة وعائشة بن أحمد وجميلة الشيحي ووائل شرف "، وعن مواعيد عرضه فهو التالي.

مسلسل معاوية بن أبي سفيان 2023 ويكيبيديا

مسلسل معاوية بن أبي سفيان القنوات الناقلة

وعلى قناة ام بي سي mbc الأولى سيتم عرض مسلسل معاوية بن ابي سفيان ، ولقد وضعنا لكم تردد هذه القناة بحيث يمكن لكم ضبطته بكل سهولة على الرسيفر حيث جاء على القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11470 ومعدل الترميز :27500 والاستقطاب: عمودي V .

أما على القمر الثاني وهو عرب سات فقد جاء ، التردد:11270 ، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي ، حيث ستشاهدون مسلسل معاوية بن ابي سفيان بكل اريحة تامة .

وفي ختام المقالة التي تحدثنا فيها بشكل وافٍ عن تفاصيل بخصوص مواعيد عرض مسلسل معاوية بن أبي سفيان الجديد في رمضان 2023 – القنوات الناقلة ، وضعنا لكم الأفكار التي عكف فريق الموقع على نشرها عن رمضان المقبل هنـــا .