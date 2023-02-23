شركات المقاولات بغزة تقاطع مشاريع (الأونروا).. ما السبب والمطالب!

اضربت شركات المقاولات في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن العمل في استكمال بناء المشاريع المدنية الخاصة بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بسبب سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الأخير بدفع الاستحقاقات المالية لها والمتوقفة منذ عام 2008م، وتقدر بـ 19 مليون دولار.

عضو هيئة في الاتحاد المقاولين الفلسطينيين، م. يحيى اللوقة، أكد، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مؤسسة (الاونروا) تتخلف عن دفع تلك الاستحقاقات (الإرجاعات الضريبية) ما تسبب في إلحاق الضرر بالشركات المتعاقدة معها وعددها يتراوح 50 شركة.

وقال اللوقة، إن "تلك الشركات باتت عاجزة عن القدرة الكافية لإتمام بناء المشاريع الخاصة بالوكالة وتبلغ تكلفتها بملايين الدولارات، نظرًا لحاجتها على أموال"، مشيرًا إلى أن بعضها انسحب وأخر تم حبسه على خلفيات ذمم مالية.

وأضاف عضو هيئة في الاتحاد المقاولين، "المسؤولين في الوكالة يتهربون عن الدفع تحت حجج واهية، ابرزها: عدم وجود مؤسسة شرعية (سلطة) في القطاع، يعد ذلك من أحد افرازات الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني".

وكشف اللوقة، عن نيّة شركات الاتحاد المتعاقدة بشراء العطاءات في الإضراب ليومين، الأسبوع المقبل، وصولاً إلى الاضراب المفتوح،مع تنظيم الفعاليات، حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ولفت إلى وجود اجتماعات متواصلة مع إدارة (الاونروا) حيث تريد الأخيرة حل المشكلة جزئيًا، بينما يرفض اتحاد المقاولين ذلك ويطالب بحلها كليًا.

وتتثمل المشاريع، في بناء، مستشفيات ومراكز صحية وتأهيل ومستشفيات وأرصفة ومخازن كبيرة وأخرى، وفق اللوقة.

وطالب من الجهات المانحة والمعنية في التدخل الفوري من أجل استرجاع ما وصفه بـ"حقوق تلك الشركات" المتمثلة في الأرصدة المالية من الوكالة، للاستمرار في تقديم أعمال المشاريع.