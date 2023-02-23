بالصور مفتي حلب لوفد من "الجهاد": نفخر بكم يا إخوة وأبناء الشهيد د. الشقاقي

استقبل مفتي حلب سماحة الدكتور محمود عكام، عصر الثلاثاء الماضي، وفداً من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذلك بمقر دار الفتوى، المُطل على قلعة حلب التاريخية.

وضم وفد الحركة، ممثلها في سورية إسماعيل السنداوي، ومسؤول العلاقات إبراهيم موعد، والإعلامي عوض أبو دقة.

وقدَّم الوفد التعازي باسم الشعب الفلسطيني بضحايا الزلزال في حلب، متضرعين إلى الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يشفي المصابين.

بدوره، قال سماحة المفتي :"إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، منا ونحن منها"، مُستحضراً مواقفها الفكرية والوحدوية الجامعة.

ولفت د. عكام إلى أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قدمت نموذجاً مُشرقاً في التصدي لخطر المشروع الصهيوني، لتغدو اليوم رأس الحربة في هذا الصراع.

وتابع يقول :"لن نشكركم لأنكم تقومون بواجبكم، لكننا نفخر بكم يا إخوة وأبناء الشهيد د. فتحي الشقاقي".

وشدد د. عكام على أنه لا خوف على الإسلام، وعلى فلسطين كقضية مركزية للأمة.