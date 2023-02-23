الاحتلال يحكم على الأسير فادي دار عدوان بالسّجن 23 عامًا

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الخميس، أنّ المحكمة العسكرية للاحتلال في (عوفر)، حكمت على الأسير فادي دار عدوان من مخيم قلنديا، بالسّجن الفعلي لمدة 23 عامًا، وتعويض بقيمة 73 ألف شيقل.

وقال نادي الأسير في بيان له:" أن الأسير دار عدوان وهو متزوج وأب لطفلين، اُعتقل في السابع من تموز/ يوليو 2019، (بتهمة) تنفيذ عملية دهس لمجموعة من جنود الاحتلال بالقرب من بلدة حزما".

وأضاف النادي :"أن الأسير دار عدوان، هو شقيق الشهيد محمد دار عدوان الذي ارتقى في نيسان عام 2019 برصاص جيش الاحتلال".

جدير ذكره أنّ للأسير فادي شقيق آخر في الأسر وهو عمرو دار عدوان وهو محكوم بالسجن لمدة عام.