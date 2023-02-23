البطش يعزي حركة "فتح" بوفاة الأخ أحمد قريع

تقدم رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الاسلامي، خالد البطش، اليوم الخميس، بخالص العزاء الى الإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" برحيل الأخ: أحمد قريع أبو علاء.
وسأل البطش في تصريح مقتضب، من الله عز وجل، أن يدخله فسيح جناته، متمنياً لأهله الصبر والسلوان على هذه المصيبة.
وإليكم نص التصريح:
تعزية
يتقدم رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الاسلامي بخالص العزاء الى الإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح برحيل
الأخ/ أحمد قريع أبو ،علاء،
رئيس المجلس التشريعي الأسبق ورئيس الوزراء الأسبق .
سائلين المولى سبحانه ان يسكنه فسيح جناته.
لذويه واهله من بعده الصبر والسلوان .
واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
إنا لله وإنا إليه راجعون .
خالد البطش