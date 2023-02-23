ريال مدريد يوضح طبيعة إصابة "ألابا ورودريجو"ومدة غيابهما

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس23/2/2023م، عن طبيعة إصابات الثنائي ديفيد ألابا ورودريجو جوس.

وفي بيان صحفي، أوضح ريال مدريد أن مدافعه النمساوي ديفيد ألابا يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، ومن المتوقع أن يغيب قرابة الـ4أسابيع.

أما رورديجو فبين ريال مدريد أن مهاجمه يعاني النجم البرازيلي من إصابة في العضلة الكمثرية اليسرى وسيغيب رودريجو عن الملاعب لمدة 10 أيام.

وبالتزامن مع بيان ريال مدريد، بينت صحف إسبانية المباريات التي سيغيب عنها ديفيد ألابا، أتلتيكو مدريد ،برشلونة ( كأس الملك) ، وريال بيتيس وإسبانيول في الدوري، وليفربول ( دوري أبطال أوروبا) ، وبرشلونة في الدوري.



