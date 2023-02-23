تردد قناة سما دبي نايل سات HD 2023، تهتم قناة Sama Dubai بتقديم محتوى إعلامي هادف ومتكامل يستفاد منه المشاهد الخليجي والعربي، وتسعى لتقديم أفضل ما عندها من مواد إعلامية مفيدة وبرامج شاملة وهادفة تُمثل الواقع وتلبي رغبات المشاهدين، حيث تبث محتوى إعلامي هادف ومتنوع يلبي جميع متطلبات ورغبات المشاهدين، من ديني، وسياسي، واقتصادي، واجتماعي، وأخبار، ورياضي، وترفيهي، بالإضافة إلى عرض العديد من المسلسلات الدرامية العربية الحصرية، لهذا متابعين الكرام سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن تردد قناة سما دبي 2023 على نايل سات HD، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي رصدها فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"عبر محرك قوقل.

تردد قناة سما دبي 2023

وتوفر قناة Sama Dubai أعلى وأفضل خدمات لجمهورها في جميع الدول في الوطن العربي، حيث قامت بتفعيل بث مباشر للقناة خلال موقع الرسمي الخاص بها على شبكة الإنترنت، كما يتوفر على الموقع الكثير من الأخبار الخاصة القناة والبرامج والمسلسلات التي تقدمها، كما تستطيع متابعة القناة على صفحته الرسمية على موقع تشغيل فيديوهات اليوتيوب، ومتابعة البث الحي لها في أي وقت أو مكان حول دول العالم، ويمكن متابعة حلقات البرامج والمسلسلات الفائتة على موقع اليوتيوب الذي ينشر برامج ومسلسلات قناة وفورًا.

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تردد قناة سما دبي HD

من أبرز البرامج التي تعرضها قناة سما دبي 2023 على نايل سات، برنامج إسلام التسامح: هو برنامج ديني يقدمه الدكتور محمد عيادة الكبيسي، وهو برنامج متخصص في نشر مفاهيم التسامح والدعوة للتسامح بين الناس وعلاقة ذلك بالدين الإسلامي الحنيف، وبرنامج رواد الفضاء: هو عبارة عن برنامج مسابقات بين مجموعة من الأشخاص يتمنون أن يصبحوا رواد فضاء.

أيضا، برنامج الراوي: يعرض هذا البرنامج في كل حلقة معلومات وتفاصيل حول مراحل حياة أحد الشخصيات التي لها تأثير في تاريخ دولة الإمارات العربية، أو لها دور في الحياة الاجتماعية والإنسانية المعاصرة، وبرنامج صحتكم أمانة: هو برنامج متخصص في المجال الطبي، يقدمه الدكتور علي سنجل، ويعرض من خلال العديد من المعلومات والنصائح الطبية للمشاهدين على قناة سما دبي.

تردد قناة دبي HD

بالإضافة لبرنامج بيوت الرحمن: هو عبارة عن برنامج وثائقي متخصص في عرض تاريخ بناء المساجد الموجودة في دولة الإمارات العربية، وبرنامج أثر: يناقش هذا البرنامج جميع القضايا والمشاكل الاجتماعية ويساعد في توعية الشباب وإكسابهم مهارات جديدة، وبرنامج سر الطبخة: وهو برنامج متخصص في فن الطبخ تقديم وصفات واكلات صحية جديدة، وذلك من خلال عدة فقرات متنوعة في العديد من الفنادق واستضافة أشهر الطباخين والمدربين.

تردد قناة سما دبي SD

قناة سما دبي 2023 على نايل سات، تم تأسيسها في سنة 2005، من ثم إنها هي شراكة ما بين رجل أعمال ومؤسسة البث بدبي، علاوة على ذلك انها تقوم بعرض كافة الأخبار حول الدولة، وبعد ذلك هي قناة تبث من أقمار مختلفة منها نايل سات وعرب سات ويوتلسات، كذلك تقوم على نقل كل الأخبار الرياضية والسينمائية عبر برامجها.

شاهدت امس فيلم (حمامة) على قناة سما دبي. عن المعالجة والراوية حمامة بنت عبيد الطنيجي من منطقة الذيد. وهو فيلم تسجيلي وثائقي من انتاج نجوم الغانم و خالد البدور ومع انه منتج عام 2010 لكن فيلم اماراتي جميل ذكرني بامهاتنا و جداتنا الشكر لمن انتجه. جميل وافضل عن الاف الافلام المعلبة pic.twitter.com/jFtRPz8mcO — عتيق سيف بن غانم السويدي (@alsuwaidi_ae) February 19, 2023

تردد سما دبي نايل سات

وفي مقالنا تردد قناة سما دبي نايل سات HD 2023 ، سنرفق لكم تردد قناة سما دبي على نايل سات الجديد2023:

التردد 12417 (H)

معدل الترميز 30000 –

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودةHD

تردد قناة سما دبي عرب سات

أما تردد قناة سما دبي على عرب سات الجديد2023:

التردد 12130 (V)

معدل الترميز 27500 –

معامل تصحيح الخطأ ¾

الجودة SD.

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