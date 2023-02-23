الشقاقي: مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج خطير ويهدد حياتهم

اعتبر الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، الأستاذ محمد الشقاقي، اليوم الخميس؛ أن "الكنيست" الصهيوني، بقراءة تمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج مشروع خطير يهدد حياة الأسرى ويعزز من سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى.

جاء ذلك تعقيبًا على مصادقة الكنيست على قراءة تمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى في السجون من تلقي العلاجات وإجراء العمليات الجراحية .

وقال الشقاقي في تصريحات صحفية وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج يتنافى مع الاتفاقيات الدولية".

وأضاف :" كفلت اتفاقية جنيف الرابعة حق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والحصول على العلاج من الأمراض التي يعانون منها، وتنص على وجوب توفير عيادات صحية وأطباء متخصصون لمعاينة الأسرى".