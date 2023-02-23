الشقاقي: مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج خطير ويهدد حياة الأسرى

اعتبر الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، الأستاذ محمد الشقاقي، اليوم الخميس؛ أن مصادقة الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية مشروع خطير يهدد حياة الأسرى ويعزز من سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى.

جاء ذلك تعقيبًا على مصادقة الكنيست على قراءة تمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من تلقي العلاجات.

وقال الشقاقي في تصريحات صحفية: "مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج يتنافى مع الاتفاقيات الدولية حيث كفلت اتفاقية جنيف الرابعة حق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والحصول على العلاج من الأمراض التي يعانون منها، وتنص على وجوب توفير عيادات صحية وأطباء متخصصون لمعاينة الأسرى".