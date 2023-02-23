بالصور محافظ حلب لوفد من "الجهاد": سيُولد من قلب المِحن الفرج والانتصار الذي سيقودنا لتحرير القدس

التقى وفدٌ من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الثلاثاء الماضي، محافظ حلب حسين دياب، وذلك بمقر المحافظة المنكوبة بفعل الزلزال المدمر.

وضم "الجهاد"، ممثلها في سورية إسماعيل السنداوي، ومسؤول العلاقات إبراهيم موعد، الحاج مازن أبو عطوان، والإعلامي عوض أبو دقة.

وقدَّم الوفد التعازي باسم الشعب الفلسطيني لمحافظ حلب بضحايا الزلزال، متضرعين إلى الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يشفي المصابين.

وخلال اللقاء استعرض السنداوي، آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية، مؤكداً أن حالة المقاومة في تصاعد.

وبيّن أن الذراع العسكرية للحركة سرايا القدس بكتائبها العاملة في جنين، طوباس، نابلس، طولكرم والخليل، تقدم الواجب على الإمكان لإبقاء جذوة الصراع متقدة.

من جانبه، رحَّب المحافظ دياب بالوفد الزائر، مُحمِّلاً إياه سلاماً وتحية للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة.

واستعرض دياب واقع محافظة حلب جراء الزلزال، وبعد اثنتي عشرة سنة من الأزمة والحصار الجائر، معرباً في السياق عن ثقته بأنه سيُولد من قلب هذه المِحن الفرج والانتصار الذي سيقودنا لتحرير القدس.







