جماهير جنين تشييع جثمان الشهيد محمد أبو صبّاح

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين ومخيمها، ظهر اليوم الخميس 23-2-2023، جثمان الشهيد محمد نبيل فوزي أبو صباح (29 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم جنين.

وكان ارتقى الشهيد صباح فجرا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن، قبل نحو أسبوعين في جنين.

وذكرت مصادر محلية، أنه انطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي في جنين، حيث جاب شوارع المدينة ومخيمها.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بالاحتلال وسياساته الإجرامية، وعدوانه المستمر على شعبنا خاصة في جنين ومخيمها وقراها وبلداتها.

وخلال التشييع، توجه موكب التشييع نحو منزل عائلة الشهيد في المخيم، حيث ألقت عائلته ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، ومن ثم نقل إلى المسجد الكبير حيث تم أداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.