تشكيلة برشلونة ومانشستر يونايتد في إياب الدوري الأوروبي، يعود برشلونة مساء اليوم الخميس 23/2/2023م، لمواجهة عريمه في مباراة الإياب مانشستر يونايتد على أرضية ملعب أولد ترافورد معقل الفريق الإنجليزي، وعينه على الفوز وتحقيق الانتصار في هذه المباراة وصولاً لدور المقبل من بطولة الدوري الأوروبي 2023، خاصة بعدما تعادل أمام مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بنتيجة 2-2.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد مانشستر يونايتد

لهذا وقبل ساعات من المباراة دائما يبحث عشاق الفريقين عن تشكيلة مباراة برشلونة و مانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي2023م، لهذا سنضع لكم في هذه المقالة تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مانشستر يونايتد ، وكذلك تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برشلونة في الدوري الأوروبي الممتاز 2023، علماً أن مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة ستكون معروضة عبر قناة بي ان سبورت القطرية.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مانشستر يونايتد

ومباراة برشلونة و مانشستر يونايتد ستكون كمان أوضحنا لكم في الأعلى معروضة عبر قناة بي ان سبورت القطرية وتحديداً قناة beIN Sports 1 HD Premiumبتعليق عصام الشوالي.

أما حكم مباراة برشلونة و مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023، الحكم: كليمون توربان وفقاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

تشكيلة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي

وموعد مباراة برشلونة و مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي الممتاز 2023، سيكون عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، وعند الساعة الحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة وكذلك بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة.

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في إياب الدوري الاوروبي

وقد جاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي الممتاز 2023 مباراة الإياب، اليوم الخميس:

حراسة مرمى برشلونة: الحارس تير شتيجن

خط دفاع برشلونة: كريستينسين، كوندي، واراوخو، كذلك اليخاندرو بالدي

خط وسط برشلونة: فرانك كيسي، وسيرجيو بوسكيتس، كذلك فرينكي دي يونج

هجوم برشلونة: فيران توريس، وروبرت ليفاندوفسكي، كذلك رافينيا

🏳️ من أي بلد ستُتابعون قمة اليوم وما توقعاتكم للنتيجة؟



⚽ مانشستر يونايتد 🆚 برشلونة



⏰ الليلة في الأوقات التالية:



⏰8:00🇲🇷

⏰9:00🇪🇸 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰10:00🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩 🇱🇧 🇵🇸

⏰11:00🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇾 🇯🇴🇸🇴

⏰12:00🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/UYUjHZsqQt — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 23, 2023

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برشلونة في إياب الدوري الأوروبي

أمام تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برشلونة في الدوري الأوروبي مباراة الإياب، اليوم الخميس 23/2/2023م:

حراسة مرمى مانشستر يونايتد: ديفيد دي خيا

خط دفاع مانشستر يونايتد: رفائيل فاران، دييغو دالوت، وليساندرو مارتنيز، كذلك مالسيا

خط وسط مانشستر يونايتد: كاسيميرو، كذلك مارسيل سابيتزر

هجوم مانشستر يونايتد: برونو فيرنانديز، وجهوريست، جادون سانشو، كذلك ماركوس راشفورد.