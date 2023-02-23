متى صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر 2 فبراير 2023، من قرب انتهاء شهر فبراير 2023، يشرع موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في البحث عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 2 فبراير 2023، إذ تبدأ مصادر مطلعة وخاصة بنشر موعد صرف رواتب موظفي السلطة قبل اعلان وزارة المالية في رام الله عنها، إذ إن المعلومات الصادر عن تلك المصادر تكون صحيحة في معظم الأوقات، لذلك يتابعهم العشرات من موظفي السلطة للاطلاع على موعد ونسبة صرف رواتبهم لشهر 2 فبراير 2023.

ما نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2 2023

ما نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2 2023، يطرأ تغييرا على موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في كل شهر، وحتى يطرأ تغيير على نسبة صرف المتأخرات لذا فإن الموظفين يهتمون كثيرا بمعرفة نسبة رف رواتبهم إضافة إلى نسبة صرف متأخراتهم وموعد صرف رواتبهم أيضا، لذا ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أخبار ومستجدات صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 2 2023.

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2 وزارة المالية

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2 وزارة المالية، وقررت وزارة المالية في رام الله زيادة نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة والضفة بـ 5%، حيث وصلت نسبة صرف رواتب موظفي السلطة 85% عن شهر يناير 2023، وبحد أدنى 2000 شيكل، كما صرحت بأن المتأخرات "مستحقات الموظفين"، هي ذمة لصالحهم وسيتم صرفها عندما تتمكن وزارة المالية من ذلك.

الكشف عن موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2

الكشف عن موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2، يأمل موظفو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أن تصل نسبة صرف رواتبهم إلى 100%، إذ إن زيادة نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يناير زاد 5%، وهو ما يعطيهم دفعة أمل لأن تتحسن نسبة صرفهم، لكن حتى اللحظة لا مستجدات عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 2 فبراير 2023.