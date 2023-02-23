لأول مـــرة... جائزة "نوبل" تضم أقل عدد للمرشحين

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، أمس الأربعاء، أن 305 شخصاً ومؤسسة، تم ترشيحهم لجائزة نوبل للسلام 2023، حتى انتهاء المهلة المحددة يوم 1 فبراير.

ويعد هذا العدد هو أقل عدد من المرشحين منذ 4 سنوات، فيما لم تُنشر أسماء 212 فردا و93 مؤسسة، عملا بممارسة لجنة نوبل المعتادة.

وذكرت لجنة الجائزة الدولية، أن هناك "تراجعا عن عدد العام الماضي"، حيث كان هناك 343 مرشحا، وهو أقل عدد من المرشحين المسجلين منذ 2019، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأضافت اللجنة التي تعتبر أنها شديدة السرية، في بيان :" أن من يُرشح ومن يترشح لجائزة نوبل للسلام، سر لخمسين عاما".

ويُشار إلى أنه خلال السنوات الـ8 الماضية، تجاوز عدد المرشحين السنوي 300 مرشح، وكان أكبر عدد منهم قد وصل 376 مرشحا في 2016.