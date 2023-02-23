ارتفاع تكاليف البناء في الضفة الشهر الماضي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:13 م
23 فبراير 2023
بناء
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أكد تقرير جهاز المركز للإحصاء ارتفاع مؤشرات تكاليف البناء في الضفة المحتلة ،  خلال كانون الثاني الماضي.

المباني السكنية:

أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.28% خلال شهر كانون الثاني مقارنة بشهر كانون الأول، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.57 مقارنة بـ 119.23 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.46%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.34%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.

المباني غير السكنية:

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاعاً بنسبة 0.24% خلال الشهر، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في كانون الثاني إلى 118.62 مقارنة بـ 118.33 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.37%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً بنسبة 0.33%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.

مباني العظم:

أسعار تكاليف البناء لمباني العظم سجلت ارتفاعاً نسبته 0.66%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم في كانون الثاني إلى 119.66 مقارنة بـ 118.87 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.01%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.34%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.

ولا يشمل المسح القدس الشرقية وقطاع غزة، لعدم توفر البيانات.

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