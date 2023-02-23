ماذا قال جوارديولا بعد تعادل المانشستر مع لايبزيج؟

تسبب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بإثارة الجدل، بتصريحاته عقب مباراة لايبزيج الألماني.

وكان قد حقق السيتي تعادلاً مع مضيفه فريق لايبزيج 1-1 في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، في مباراتهما، أمس الأربعاء.

وقال جوارديولا: "بطولة دوري أبطال أوروبا كانت "سهلة جدا" في السابق، لكنها لم تعد كذلك، ودوري الأبطال بطولة متطلبة جدا الآن، في السابق كانت سهلة جدا، لكن اليوم كل الفرق قوية حقا ومجهزة بشكل جيد وتحظى بمدربين رائعين".

وأضاف المدرب الإسباني الفائز باللقب مرتين مع برشلونة في 2009 و2011: "تطلعاتي ليست كبيرة، لم أصل إلى هنا وأنا أفكر في الفوز 4-صفر."

وتابع اللاعب قائلاً: "احتجنا إلى فرض السيطرة، لأنها مواجهة من 180 دقيقة، لم أرغب في الخسارة 4-3 هنا، لذا ستكون المباراة مفتوحة في مانشستر".

وأردف: "كنت سعيدا بالأداء طيلة اللقاء وليس فقط في الشوط الأول، ماذا توقعتم؟ أن نلعب مباراة ودية هنا؟ كم عدد المباريات التي شاهدتوها للايبزيج؟ يتوقع الناس أن نأتي إلى هنا للفوز 5-صفر، هذا ليس واقعيا."

ولم يجر جوارديولا أي تغيير خلال اللقاء، معلقاً على ذلك بقوله : "لدي خيار لإجراء خمسة تغييرات لكن هذا ليس إجباريا، أنا مدرب بارع ويمكنني تحديد ما يجب فعله".