الشقاقي : مصادقة الكنيست على قانون يحرم الاسرى من العلاج خطير ويهدد حياة الأسرى

أعتبر محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الخميس 23/2/2023؛ مصادقة الكنيست على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية مشروع خطير يهدد حياة الأسرى ويعزز من سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى.

وبين الشقاقي أن مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج يتنافى مع الاتفاقيات الدولية حيث كفلت اتفاقية جنيف الرابعة حق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والحصول على العلاج من الأمراض التي يعانون منها، وتنص على وجوب توفير عيادات صحية وأطباء متخصصون لمعاينة الأسرى.

ويشار أن الكنيست صادق اليوم الخميس 23/2/2023 بالقراءة تمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من تلقي العلاجات وإجراء العمليات الجراحية.