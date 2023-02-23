كتيبة جنين تزف الشهيد القائد محمد أبو صباح وتؤكد أنها ودّعت مجاهداً صلباً وعنيداً

زفت سرايا القدس- كتيبة جنين، صباح اليوم الخميس 23 فبراير 2023، ابنها القائد الميداني الشهيد محمد نبيل فوزي صباح (30 عاماً) أحد القادة الميدانيين الذي ارتقى متأثراً بإصابته أثناء تصديه لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين يوم الأحد 12-2-2023م.

وقالت كتيبة جنين في بيان نعي: "إننا ونحن نودع أخاً ومجاهداً صلباً وعنيداً من قوة البهاء في كتيبة جنين، نؤكد أن دماء الشهيد القائد محمد "أبا علي"، ستبقى شاهدةً على جرائم الاحتلال الصهيوني".

وأَضافت: "لقد رحل عنا أحد الرجال الأوائل في كتيبة جنين ورفيق درب الشهداء القادة عمر السعدي وعبد الله الحصري وكل الشهداء الأبرار، ذلك الرجل الهادئ بكلامه ولكن صوت دوي سلاحه أرعب المحتل الغاصب".

وتابعت: "نعاهدك يا شهيدنا البطل المغوار محمد أبو علي، أننا سنصون الدم الطاهر، وسنبقى على عهدك وكل الشهداء العظام حتى النصر أو الشهادة".

وختمت بيانها قائلة: "الرحمة لشهداء نابلس وقائد سرايا القدس - كتيبة نابلس محمد أبو بكر جنيدي والقائد حسام اسليم، وكل الشهداء الأطهار على امتداد الضفة الباسلة ونعاهدهم أننا على العهد باقون".

نص بيان النعي كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا

بيان صادر عن كتيبة جنين سرايا القدس

بكل الفخر والاعتزاز تزف سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ابنها القائد الميداني الشهيد محمد نبيل فوزي صباح (30 عاماً) أحد القادة الميدانيين والذي أصيب أثناء تصديه لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين يوم الأحد 12-2-2023م.

إننا ونحن نودع أخاً ومجاهداً صلباً وعنيداً من قوة البهاء في كتيبة جنين، نؤكد أن دماء الشهيد القائد محمد "أبا علي"، ستبقى شاهدةً على جرائم الاحتلال الصهيوني.

لقد رحل عنا أحد الرجال الأوائل في كتيبة جنين ورفيق درب الشهداء القادة عمر السعدي وعبد الله الحصري وكل الشهداء الأبرار، ذلك الرجل الهادئ بكلامه ولكن صوت دوي سلاحه أرعب المحتل الغاصب.

نعاهدك يا شهيدنا البطل المغوار محمد أبو علي، أننا سنصون الدم الطاهر، وسنبقى على عهدك وكل الشهداء العظام حتى النصر أو الشهادة.

الرحمة لشهداء نابلس وقائد سرايا القدس - كتيبة نابلس محمد أبو بكر جنيدي والقائد حسام اسليم، وكل الشهداء الأطهار على امتداد الضفة الباسلة ونعاهدهم أننا على العهد باقون.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس كتيبة جنين

الخميس 23 فبراير 2023م