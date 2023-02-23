بالصور والدة الشهيد إبراهيم النابلسي: لهذا السبب حملت نعش الشهيد محمد الجنيدي!

قالت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي اليوم الخميس 23/2/2023 ، إن موكب الشهداء الذي كان في نابلس بالأمس كان عرس واستفتاء للمقاومة، وكل الشهداء أولادنا وكان الواجب علينا أن نكون متواجدين في الجنازة.

والدة الشهيد إبراهيم النابلسي تعليقاً على حملها نعش الشهيد محمد الجندي قائد كتيبة نابلس ، قالت " الشهيد الجندي وصاني أن أزفه كما فعلت مع ابني ابراهيم.. ، مشيراً إلى أن الشهيد محمد الجنيدي رفيق درب ابني إبراهيم ووصلت الرسالة والوصية كمان طلبها مني الشهيد ، وصايا الشهداء خالدة إن شاء الله ، وحسبي الله في من كان السبب في اغتيالهم العملاء ..فشهداؤنا في الجنة".

وتابعت : "على كل أم أن تعرف كيف ينعم ابنها بعد الشهادة...والحمد لله على اختيار الله لأبنائنا شهداء، اللهم اربط على قلوب كافة أمهات الشهداء، وخاصة أن أولادنا قد استشهدوا في سبيل الله .

وكانت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي حملت بالأمس نعش الشهيد محمد الجنيدي وشاركت في جنازة الشهداء ال10 الذي ارتقوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" بعد المجزرة الكبيرة التي وقعت بعد محاصرة المنزل في محاولة لاغتيال قائد كتيبة نابلس محمد الجنيدي وحسام اسليم .









