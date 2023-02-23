إطلاق نار في فلوريدا يقتل 3 أشخاص بينهم صحفي وطفلة

قتل صحفي وطفلة وشخص آخر، اليوم الخميس 23/2/2023، في حادثة إطلاق النار وسط ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووقع إطلاق النار في مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا على مدار عدة ساعات يوم الأربعاء، بحسب الشرطة التي ألقت القبض على مشتبه به، حيث لقي 3 أشخاص بينهم صحافي وطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات حتفهم في إطلاق النار.

وأفاد جون مينا قائد شرطة مقاطعة أورانج، إلى إن إطلاق النار الأول الذي حدث نحو الساعة 11 صباحا، أسفر عن مصرع امرأة في العشرينيات من عمرها بعد أن أطلق المشتبه به النار عليها عندما كانا في نفس السيارة معا.

وأضاف مينا أنه ونحو الساعة 4 مساء وفي ظل تواجد طواقم الأخبار حول الإبلاغ عن جريمة القتل في الصباح، عاد المشتبه به نفسه إلى ذات المكان وأطلق النار على صحافيين، مراسل ومصور وتوفي أحدهما لاحقا.

كما دخل المشتبه به دخل منزلا قريبا وأطلق النار على امرأة وابنتها البالغة من العمر 9 سنوات.

وألقي القبض على المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما ووجهت إليه تهمة القتل حيث اتضح أن له تاريخا إجراميا طويلا، بما في ذلك اتهامات بالضرب المشدد.