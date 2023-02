تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة، يستقبل نادي مانشستر يونايتد نظيره برشلونة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والقدس من مساء اليوم الخميس 23 فبراير 2023 على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، ضمن إياب بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، إذ انتهت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بهدفين لكل منهما، بينما يسعى الفريقان إلى التأهل لدور ربع النهائي اليوم، لذا سنرفق لكم في هذه الفقرة تشكيل برشلونة المتوقع ضد مانشستر يونايتد اليوم بعد الغيابات العديدة عن القائمة المستدعاة، إذ من المتوقع أن تكون كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيغن، في مركز الدفاع أليخاندور بالدي، إريك غارسيا، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، أما في خط الوسط: سيرجي رويبرتو (سيرخيو بوسكيتس)، فرينكي دي يونج، جافي، ويقود الهجوم: أنسو فاتي أو رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد برشلونة اليوم، يقدم ناديا برشلونة الاسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي مستويات غاية في الروعة في الفترة الماضية، أدت إلى وجود تنافس قوي بين الفريقين في مباراة الذهب، إذ يسعى كل مدرب أن يثبت للعالم أن فريقه يسير على الطريق الصحيح نحو التتويج بالبطولات المحلية والقارية، لذا رأى فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ينشر تفاصيل مباراة الإياب بين برشلونة واليونايتد من ضمنها، التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ضد برشلونة اليوم، حيث جاء كالتالي: قد يختار المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إريك تين هاج تشكيلته لمواجهة برشلونة اليوم في الدوري الأوروبي، في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، أما في خط الدفاع: وان بيساكا - فاران - لوك شو – مالاسيا، وفي خط الوسط: كاسيميرو - برونو – فريد، وفي خط الهجوم: ماركوس راشفورد - فيجورست - سانشو.

