صبيحة القصف ومجزرة نابلس: منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يصل قطاع غزة

وصل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الخميس 23/2/2023، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيرز).

وتأتي الزيارة في ظل أجواء متوترة في الأراضي الفلسطينية، حيث القصف على قطاع غزة فجراً والعدوان على نابلس بالضفة المحتلة أمس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة نابلس، أمس الأربعاء، وارتكبت مجزرة اسفرت عن استشهاد 11 مواطنا، بينهم ثلاثة مسنين، وطفل، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر.

وشل الإضراب مناحي الحياة كافة، وأُغلقت المدارس والجامعات، والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبنا إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.