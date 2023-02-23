في خطوة خطيرة .."الكنيست" يصادق بالقراءة التمهيدية على قانون لحرمان الأسرى من العلاج

بالقراءة التمهيدية صادق الكنيست "الإسرائيلي"، الليلة الماضية ، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها "تحسين جودة الحياة".

وينص القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل من الحكومة "الإسرائيلية" للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة "بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".

مقدما القانون زعما أن "سياسة السجون في إسرائيل فيما يتعلق بالسجناء الأمنيين (الأسرى) متساهلة بشكل غير معقول مقارنة بالعديد من دول العالم".