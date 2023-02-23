الشعبيّة: العدوانُ على غزة لا ينفصلُ عن العدوان الشامل على شعبنا

أكّدت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، اليوم الخميس 23/2/2023، أنّ العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لا ينفصل عن العدوان الشامل والمتواصل على أبناء شعبنا، مشدّدةً على أنّ استمرار جرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا إلا إصرارًا وثباتًا على مواصلة مسيرة المقاومة حتى دحر هذا العدو الصهيوني.

كما شدّدت الشعبيّةُ على أنّ أي ردود المقاومة بغزة تأتي في سياق الرد الطبيعي على استمرار الاحتلال وجرائمه وآخرها المجزرة البشعة في مدينة نابلس جبل النار.

ورأت الشعبيةُ أنّ رسائل المقاومة بغزة تؤكّد أنّ شعبنا بمقاومته الباسلة مصمّمٌ على التصدي لجرائم الاحتلال وأن مقاومته لن تسمح للاستفراد بشعبنا في الضفة، مؤكدةً أنّ شعبنا الفلسطيني ومقاومته وحدة واحدة.

وأهابت الشعبيّةُ بجماهير شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، لاعتبار يوم غدٍ الجمعة يومًا للتصعيد الشامل ضد الاحتلال وتصعيد الاشتباك المفتوح مع العدو، خاصّةً في الضفة الغربية المحتلّة والقدس، فالاحتلالُ يستغل جنوح السلطة نحو الرضوخ للتفاهمات مع الإدارة الأمريكية لمواصلة عدوانه.

وشنت "إسرائيل" عدواناً كبيراً على قطاع غزة فجر اليوم قصفت خلاله عدة مناطق في القطاع، فيما تمعن في عدوانها بحق الفلسطينيين مما أدى لاستشهاد 63 مواطناً منذ بداية العام.