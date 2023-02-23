أبو مجاهد: المقاومة ستظل حاضرة ومتيقظة وستبقى شوكة في عيون الغاصبين الصهاينة

أكد مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين محمد البريم "أبومجاهد"، اليوم الخميس 23 فبراير 2023، أن المقاومة في قطاع غزة ستبقى الدرع الحصين والسند المتين تمتلك أعلى جهوزية وإرادة حاضرة للدفاع عن شعبنا الفلسطيني في كل الساحات مهما كانت التضحيات.

كما أكد أبو مجاهد في تصريح صحفي، أنّ جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاوميه الأبطال ستنقلب على هذا العدو المجرم نارا وغضبا وسيدفع هذا العدو وقادته ثمن إرهابهم وجرائمهم وسنقطع اليد التي تمتد على شعبنا.

وشدد على أن المقاومة ستظل حاضرة ومتيقظة وستظل شوكة في عيون الغاصبين الصهاينة وسترد على أي عدوان صهيوني وستثبت للقاصي والداني أن دماء أبناء شعبنا وثوارنا غالية ولا يمكن التفريط بها.

وحيّا جماهير شعبنا الصامدة المرابطة التي تشكل حصنا حصينا ودرعا متينا في معركة الشرف والكرامة التي يخوضها شعبنا ومقاوميه في وجه القتلة الصهاينة دفاعاً عن حقنا وأرضنا ومقدساتنا وهذه المعركة مستمرة في كل مكان من أرضنا المباركة والنصر سيكون حليف شعبنا ومقاومته مهما كانت التضحيات والأثمان وسنكون على موعد مع الحرية والنصر والخلاص.