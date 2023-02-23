مسؤولون صهاينة ومحللون: غزة نجحت في فرض معادلة جديدة

علق مراسلون ومحللون عسكريون صهاينة، اليوم الخميس 23/2/2023، على القصف الصهيوني على قطاع غزة فجراً.

وقال مراسلون ومحللون عسكريون في تغريدات عبر تويتر: إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تواصل سياسة الاحتواء كما الحكومات السابقة التي كانت تنتقدها لنفس السياسة وبذلك هي تنقل رسالة لحماس أنها تقبل بإطلاق الصواريخ كما غيرها سواء على سديروت أو عسقلان.

ووفقاً لمراسل والاه، فقد احتوى جيش الاحتلال الرد على إطلاق وابل كبير من الصواريخ من قطاع غزة "6 صواريخ"، واكتفى بالرد على موقع ومجمع عسكري لحماس "سبق وأن هاجمهم من قبل".

فيما أفاد مراسل قناة13: أن الجبهة الداخلية تؤكد استمرار الوضع الطبيعي في غلاف غزة بدون أي توجيهات خاصة.

فيما قال أمير بخبوط: "إنها حقيقة، نجحت الفصائل في فرض معادلة جديدة: أحداث غير عادية بالنسبة لهم في الضفة.

وتابع:"إن الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة يجر جيش الاحتلال إلى التصعيد. سيكون أكثر انزلاقاً وخطورة في شهر رمضان المبارك".