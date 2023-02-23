حماس: المقاومة تثبت معادلة القصف بالقصف والرد على عدوان الاحتلال سيظل حاضرًا

أ️كدت حركة حماس اليوم الخميس 23/2/2023، أن المقاومة الباسلة في قطاع غزة ستظل دائماً حاضرة للدفاع عن شعبنا ، فهي درعه وسيفه، وهي تراقب كل تفاصيل الإجرام الصهيوني على شعبنا وتؤكد أن صبرها آخذ بالنفاذ.

وشدد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، على أن شعبنا في كل الساحات سيواصل ثورته العظيمة برغم مجازر الاحتلال، ولن تنجح كل الخطط في الالتفاف عليها.

وأكد أن المقاومة تثبت معادلة القصف بالقصف ، وأن الرد على عدوان الاحتلال سيظل حاضرًا.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم الخميس 23 فبراير 2023، عدة مواقع للمواقع في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف بصاروخ واحد موقع بدر التابع للـقاومة في مخيم الشاطئ غرب غزة، كما استهدفت موقع بدر غرب غزة.

وذكر مراسلنا، أن طائرات الاحتلال الحربية تستهدف موقعًا للمقاومة بأربع صواريخ في مخيم البريج وسط قطاع غزة.