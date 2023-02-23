الجهاد الإسلامي: من حق شعبنا الدفاع عن نفسه وأرضه وما قامت به المقاومة رسائل تحذير للعدو

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، اليوم الخميس 23 فبراير 2023، من حق الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده أن يدافع عن نفسه وأرضه، وأن يتصدى لعدوان الصهاينة وإرهابهم.

واعتبر سلمي في تصريح صحفي، أن ما قامت وتقوم به المقاومة هو رسائل تحذير ونذير للاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة، بأن تكف يدها عن أبناء شعبنا وتوقف عدوانها وإلا فإن الأوضاع ستنفجر وستزداد تصعيداً.

وقال: "إن محاولات العدو الرامية للفصل بين الساحات ستفشل، فشعبنا موحد والمعركة واحدة، ومقاومتنا مستعدة ومتأهبة ولن تتخلى عن واجباتها والتزاماتها في الرد على العدوان أينما وقع".

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم الخميس 23 فبراير 2023، عدة مواقع للمواقع في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

وردت المقاومة على الاستهداف، باطلاق رشقة صاروخية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، رداً على استهداف طائرات الاحتلال لعدد من الأهداف في أماكن متفرقة من القطاع.