حزب الله يدين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في نابلس

أدان حزب الله اللبناني، العدوان الصهيوني الغادر الذي إستهدف مدينة نابلس العزيزة وأوقع عشرة شهداء واكثر من مئة جريح حزب الله.

وتقدم حزب الله في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، من الشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة كافة، لا سيما حركة الجهاد الاسلامي بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبرار الذين سطروا ملاحم البطولة والإباء في مدينة نابلس.

وشدد الحزب على أن إقدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على إستهداف المدنيين الابرياء بكل وحشيّة وقسوة يؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم الشريفة التي ستلقن العدو دروساً تكشف له مدى حماقته وتضع حداً لغطرسته وإرهابه.

وأكد على تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل الخيارات التي تتخذها قياداته الشريفة والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة دموية في مدينة نابلس، اليوم الأربعاء، وأسفرت عن ارتقاء 11 فلسطينيًا وإصابة العشرات من المواطنين بينهم حالات خطرة.