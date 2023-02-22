اللجنة المشتركة للاجئين تنتقد الأونروا وتدعو للالتزام بالإضراب الشامل غداً

انتقدت اللجنة المشتركة للاجئين اليوم الأربعاء 22/2/2023، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لموقفها حيال الإضراب الشامل الذي أعلنت عنه فصائل العمل الوطني والاسلامي، داعيةً مرافق الوكالة للالتزام بالإضراب.

ودعت اللجنة المشتركة للاجئين كافه مرافق الوكالة للالتزام بما أعلنت عنه فصائل العمل الوطني والاسلامي بالإضراب لشامل يوم غد الخميس يتم فيه تعطيل المدارس والعيادات ومراكز التوزيع وتعطيل دوام الموظفين وغيرها من المرافق الخدماتية.

وأكدت، على ضرورة الالتزام بالإضراب حيث ان الامر يتعلق بمجزره تم فيها اراقه دماء كثيره والدماء لا تقبل الحيادية.

أعربت عن رفضها لبيان الأونروا بعدم الالتزام بحجة الحيادية ،حيث تضع الاونروا نفسها موضع المستهتر بالدماء الفلسطينية .

وقدمت اللجنة تعازيها لذوي الشهداء الأبرار الذين ارتقوا في مجزرة نابلس اليوم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى جراء العدوان الدموي من قبل جيش الاحتلال، معتبرة أن مجزرة نابلس ارتكبت بقرار سياسي من الحكومة الفاشية الدموية.