رفح: فعالية غاضبة نصرةً لأهالي مدينة نابلس

نظمت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، مساء الأربعاء، فعالية غاضبة تضامناً مع نابلس، وتنديداً بمجزرة الاحتلال بحق أهلنا هناك.

وشارك في الفعالية العشرات قيادة وكوادر حركة الجهاد الاسلامي بمدينة رفح وممثلي الفصائل، رافعين لافتات تحمل صور الشهداء، وأخرى كتب عليها: " المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، مقاومتنا الباسلة اضربي وزلزلي الكيان الغاصب.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أ. القدافي القططي، خلال كلمة له عن القوى الوطنية والإسلامية: " أن العدو الصهيوني سيدفع ثمن هذه الجرائم، ولن تزيد لنا هذه الجرائم إلا مزيداً من المقاومة والصمود".

وطالب القططي المجتمع الدولي ومؤسساته محاكمة الاحتلال على جرائمه، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية، والعمل على لجم الاحتلال.

ودعا دول التطبيع لوقف جريمة التطبيع وإغلاق العواصم العربية في وجه المحتل، ونوجه التحية لشعبنا ومقاومته وأبطاله وتضحياته في نابلس وجنين وكل مدن الضفة الغربية.