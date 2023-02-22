أنصار الله تدين المجزرة الدامية التي نفذها الاحتلال في نابلس

أدانت حركة أنصار الله اليمنية، اقتحام قوات العدو الصهيوني لنابلس، وما ارتكب من مجزرة دامية أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين.

وشدد أنصار الله في بيانٍ صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الأربعاء، على أن العدو ما كان له أن يتمادى في اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني، لولا الدعم الأمريكي والتواطؤ المشين من قبل الأنظمة العربية المطبعة والعميلة.

ودعت الحركة جميع الشعوب العربية والإسلامية لتتحمل مسؤوليتها بإسناد الشعب الفلسطيني، ودعم حركات المقاومة الفلسطينية بكل ما يلزم من وسائل الدعم وفي المقدمة منها الدعم العسكري.