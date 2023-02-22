عُمان تدين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في نابلس

أدانت سلطنة عمان، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، يمثّل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وطالب المجتمع الدولي، "لتحمل مسؤولياته لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، معبرة عن "خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الفلسطيني الشقيق، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".