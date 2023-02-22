د. الحساينة: تمدد كتائب المقاومة بالضفة يربك حسابات مؤسسة الاحتلال الأمنية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، أن شعبنا الفلسطيني يقاتل بقبضاته ودماء شهدائه وأبنائه لوحده أمام هذا التوحش والطغيان العالمي الذي تقوده أمريكا ودولة الاحتلال.

وقال د. الحساينة في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، إن "دولة الاحتلال التي راهنت منذ اتفاق أوسلو المشؤوم على خلق جيل فلسطيني قابل للتدجين فإذا بهذا الجيل يفاجئ الاحتلال".

وأضاف أن كتيبة نابلس وجنين وعرين الأسود وشهداء الأقصى تتقدم الصفوف لتوصل للعدو رسالة أن الشعب الفلسطيني باقٍ وسيبقى دائماً في ميادين الاشتباك.

وتابع الحساينة: "حان الوقت لتجاوز كل الاتفاقيات المخزية والتوحد في الميدان، شعبنا لا يسكت على ضيم"، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو تدرك أن شعبنا قادر على رد الصاع صاعين على جرائمه المتصاعدة من خلال قبضات مجاهديه.

وأوضح أن الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق شعبنا هي علامات قلق واندحار يعيشها الكيان، وتمثل حالة قلق وجودي له.

وشدد الحساينة على أن حالة الاستنهاض التي أحدثتها سرايا القدس كتيبة جنين في جغرافيا الضفة المحتلة تأكيد على فشل الاحتلال في احتواءها، مبينا أن تمدد كتائب المقاومة في الضفة يربك حسابات ما تسمى المؤسسة الأمنية الصهيونية على امتداد ساحات الوطن.