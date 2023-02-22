الصليب الأحمر: قلقون للغاية بشأن الأحداث التي جرت اليوم في نابلس

علّقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على المجزرة "الإسرائيلية" التي نفذتها قوات الاحتلال في نابلس، وأسفرت عن استشهاد 10 مواطنين وجرح العشرات.

وقال الصليب الأحمر، في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء:"قلقون للغاية بشأن الأحداث التي جرت اليوم في نابلس والتي تسببت في خسارة العديد من الأرواح والعديد من الجروح والإصابات البالغة".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على نابلس الى 10 شهداء بينهم القيادي في كتيبة نابلس "محمد ابو بكر الجنيدي" ورفيق دربه الشهيد حسام إسليم بالاضافة لاستنشهاد مصعب منير محمد عويص ( ٢٦ عاماً) والمسن عدنان سبع بعارة ٧٢ عاماً ، والشهيد محمد خالد عنبوسي 25عاما ، والطفل تامر نمر أحمد ميناوي (14 عامًا) في نابلس وإصابة 102 مواطناً برصاص الاحتلال الحي وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، بينها 4 إصابات بحالة خطيرة.