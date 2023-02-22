د. الهندي: شعبنا سيثأر لدماء شهداء نابلس والجرائم "الإسرائيلية" لن تمر دون عقاب

أكد مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي، اليوم الأربعاء 22/2/2023، أن الشعب الفلسطيني سيثأر لدماء شهداء نابلس بالضفة المحتلة والجرائم الإسرائيلية لن تمر دون عقاب.

جاء ذلك، تعقيباً الجريمة الإسرائيلية البشعة التي ارتقى خلالها 10 شهداء بينهم قائد كتيبة نابلس الشهيد محمد عمر أبو بكر (جنيدي)، ورفيقه الشهيد القائد حسام اسليم.

وقال د. الهندي في تصريحات لإذاعة صوت القدس: "الاحتلال واهم أنه باستطاعته وضع حد للمقاومة بالمجازر التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني".

وشدد الدكتور الهندي أنَّ الشعب الفلسطيني سيثأر لدماء شهداء نابلس، وأن الجرائم الإسرائيلية لن تمر دون عقاب، قائلاً: "الشعب الفلسطيني سيُعَلم ويلقن العدو أنه لا يمكن أن يحل أزماته الداخلية على حساب دمنا".

واستشهد اليوم، 10 فلسطينيين بينهم قائد كتيبة نابلس بالضفة المحتلة، الشهيد القائد محمد أبو بكر (جنيدي)، ورفيق دربه الشهيد القائد حسام إسليم، فيما أصيب أكثر من 45 مواطناً خلال العدوان "الإسرائيلي" على مدينة نابلس صباح اليوم الأربعاء.

وتصدت كتيبة نابلس والمجموعات المقاومة بالضفة المحتلة ببسالة لاقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي حاصرت الشهيدين القائدين محمد أبو بكر جنيدي ورفيقه المجاهد حسام سليم في أحد المنازل بالبلدة القديمة، مؤكدة أن المقاتلين أصابوا قوات الاحتلال بشكل مباشر بصليات مكثفة من الرصاص.